Autogobierno económico en la autonomía democrática. El ejemplo de Bakur (Kurdistan turco)

El desarrollo “Apoista” del movimiento Kurdo, que a dia de hoy implica a muchos actores y organizationes con capacidades militares y políticas, ha gravitado más allá de la idea de fundar un Estado.

Con la captura del lider de PKK Abdullah Öcalan y su consiguiente encarcelamiento en Imrali, seguido del llamado cambio de paradigma con las tesis que él ha desarrollado desde la cárcel, el movimiento kurdo empezó a defender un modelo de organización llamado Confederalismo Democrático y Autonomia Democrática para las cuatro partes de Kurdistan .

El movimiento considera Autonomía Democrática como un proceso activo consistente en mecanimos de abajo a arriba y por la tanto sociales, de autogobierno alrededor de un contexto de democracia radical. Dentro de los dos años de relativamente poco conflicto entre la declaración de Newroz en 2013 y la intensificación del conflicto que se produjo en julio del 2015, la cuestión de como implementar la Autonomía Democrática, se ha debatido en varias plataformas Kurdas y se han tomado decisiones para implementaciones concretas. A través de este proceso, la situación de facto en Rojava ha facilitado la extensión de la Autonomia Democrática, como una experiencia unificada, implicando tres cantones, particularmente en Cîzîre. Por esta razón, examinando de cerca y evaluando el proyecto ideológico-político y las experiencias de construcción, reconocer la voluntad Kurda para el autogobierno, y sus declaraciones por la autonomía, parece vital para las discusiones sobre la paz y el proceso de resolución así como nuestro futuro colectivo.

Este artículo pretende analizar la dimensión económica de la Autonomia Democrática, cuya creación está proyectada que ocurra conjuntamente con la politica, la autodefensa, la diplomacia, la cultura, la ecologia y la emancipación colectiva, y aporta al lector, los argumentos y experiencias dentro del campo económico.

E conomia comunal democrática, ecológica y emancipadora de la mujer

La aproximación a la economía del Movimiento Kurdo, llamado “sociedad económica” en los textos de Abdullah Öcalan, ‘economía comuna‘ por el PKK, ‘economía democrática‘ por el DTK [Democratic Society Congress, Turkish: Demokratik Toplum Kongresi] y economía social por el Centro de Rojava para la mejora y extensión de la Economía,

Está construida sobre los tres pilares de democracia, ecología y emancipación femenina. Estos principios apuntan los límites de la económica comunal en la autonomía democrática. La economia comunal o social, tiene que ser construida por los consejos, comunas y cooperativas.

La economía comunal es una economia democrática; está enfatizado que todos los individuos en la sociedad necesitan tener una voz en los procesos de producción, consumo y distribución, ya que el sujeto de los procesos de decisión de la economía comunal es la sociedad misma. En los consejos que seran organizados por los vecinos a niveles de poblados, distritos, ciudades y regionales- así como por ciertas organizaciones para mujeres, jóvenes, etc- cada individual será integrado en el proceso de toma de decisiones y contribuirá a las discusiones sobre que se ha de producir y/o como distribuir los productos en los procesos de planificación democrática. De este modo, los recursos seran gestionados colectivamente. De esta forma, la sociedad se autoadministrará todas las actividades económicas y esto permitirá el funcionamiento democrático de la economía comunal.

La economía comunal es una economía emancipatoria de la mujer; el sistema capitalista ha marginado las mujeres de los procesos de toma de decisiones económicas, y ha invisibilizado el trabajo femenino. Para Öcalan esta situación es una precondición del sistema capitalista y hace de las mujeres “las reinas de las materías primas”; él dice que ‘para sacar lucro de la actividad económica de las mujeres en términos de necesidades básicas y valor de uso, estas actividades se han tenido que confiscar de las mujeres’

En acorde con ello ‘ la realidad de la mujer se prestaba sin economía’ significa la más rompedora y extensa contradicción social. Por esta razón se argumenta que la reorganización de la economía tiene que ser organizada con las mentes y las manos de las mujeres. El movimiento clama que una economía que está difundida por mujeres priorizará necesidades básicas y valor de uso, y por lo tanto no sacará beneficios y en cambio será ecológica.

Las mujeres crearían representación igualitaría y autoorganización en la economía comunal – junto con otros campos de autonomía democrática – a través de la afirmación de sus derechos a través de consciencia y práctica organizada. Ellas crearan sus propios espacios económicos, comunas y cooperativas.

La economía comunal es una economía ecológica; basada en sus observaciones de la historia de Mesopotamia, el Movimiento Kurdo constata que la mayor destrucción llegó a través de la industralización hacia las comunidades agrícolas y en los poblados, que son una precondición de la existencia social. Por esta razón, la formación de ecosociedades, o comunas, es una de los mayores de la autonomía democrática. Con referencia a Murray Bookchin , Öcalan remarca que las ecosociedades tendrían que ser creadas tambien en la ciudad. Las actividades económicas de cada ciudad tienen que ser organizadas como ‘unidades’ en función de las características naturales de cada ciudad. A través de motivaciones sin ánimo de lucro y el alivio del desempleo urbano y la pobreza. La población puede ser distribuida en función de esas unidades- incorporando datos de composición social y habilidades. La producción industrial no se repudia pero los límites de la industria son definidos por la ecología y las necesades básicas. La producción industrial no puede cruzar esos límites. La industria que emerge de este acuerdo es la ecoindústria. La autonomía democrática escoge como bases la economía ecológica y las comunidades.

La economía comunal se presenta como tercera vía alternativa al liberalismo económico y la planificación centralizada La economía comunal se localiza como una economía colectivizada compartida y basada en la solidaridad y es vista como la economía más cercana a los acuerdos realizados por las sociedades de Kurdistan. En la economía comunal, necesidades sociales, y valores de uso, se priorizan en lugar de las necesidades individuales. El movimiento quiere socializar la producción en la economía comunal, a través de las comunas y las cooperativas; elimina la relación salarial a través de trabajo colectivo y crea mercados basados en solidaridad para mejorar el autogobierno de la economía. En resumen, un orden económico a favor de la naturaleza, las mujeres y la justicia social.

A utogobierno económico en Bakur

Hay dos limitaciones en el momento de evaluar las aplicaciones prácticas de autonomía democrática y autogobierno económico, ambos ampliamente explicados en términos democráticos. Primeramente las actividades no han conseguido un nivel suficiente de maduración, y segundo, yo encuentro no ético hacer juicios detallados sobre que ha estado pasando. Por lo tanto está sección tiene la intención de ser un inventario de actividades que se han realizado en líneas generales.

El DTK inició una serie de conferencias (Democratic Economy Conference, Turkish: Demokratik Ekonomi Konferansı) siguiendo un número de talleres económicos y una discusión sería, necesitada para organizarnos sobre el tema que ya decidió en un encuentro de 2014. Estas conferencias sucedieron en Van entre 8 y 9 de noviembre de 2014 con el slógan “Let us communize our land, water and energy” and “Let us build a democratic and free life”. ,

En esta conferencia, la región de Van ha sido escogida como area piloto. Dos razones importantes para ello fue la comunidad nómadica, conocida como Kocer tuviera una presencia notable en el area, y que la población fuesa cercanamente relacionada a la agricultura y a la cría de ganado.

La comisión económica de Van comenzó su trabajo plantando miles de árboles frutales e hizo esfuerzos para expandir huertos urbanos dentro de 300000 m2 de límites metropolitanos. Comunas de miel se formaron en 4 poblaciones y 4 toneladas de ajose plantaron el pasado octubre. Todos estos proyectos se lideraron a través de cooperación entre el DTK, actores municipales a nivel de distrito y municipales y el KJA (Asociación de Mujeres Libres, Kurdas; Kowara Jinen Azad). Pobladores sin tierras y/o desempleados del area participaron en el proceso de producción y compartieron los productos o los ingresos comerciales. En el centro de Van, las mujeres se juntaron en la Cooperativa de Huertos de Mujeres (Turkish: Bostancı Kadınlar Kooperatifi, BİKAD-Koop) e hicieron mermelada de fresas que hicieron crecer en sus campos. Hoy ellas producen varias mermeladas, así como pepinillos, pasta de tomate, tomates enlatados y otros bienes embotellados. Otra comunidad de mujeres que se formó en la misma cooperativa generó ingresos haciendo vermicelli, pan, pasteles y raviolis en un taller de pasteles

También en Van, se abrió un mercado cooperativo llamado Medya Cooperativa de consumo. En cambio es difícil decir si esta cooperativa ha sido exitosa en conseguir su objetivo de brindar productos de los pueblos pequeños a los consumidores de la ciudad.

La Cooperativa de Mujeres de Baĝlar ha sido activo por muchos años en la municipalidad Baĝlar de Diyarbakır, y ha crecido con la cooperación de la comisión económica de la KJA y la municipalidad, renombrándose a sí misma la Cooperativa de Amed y llevando la producción en un estudio textil con mujeres que han sido víctimas de violencia – 17 de ellas en el momento que escribo. El estudio teje vestidos regionales así como ropas casuales con la visión de una diseñadora. En el corto plazo, las mujeres quieren abrir una tienda y vender productos con la marca “Eko-jin”, e integrar esta tienda con su cooperativa existente mientras abren un estudio para más mujeres. Esta cooperativa incorpora una mujer nueva cada vez que aumenta 1000 liras sus ingresos, parece prometedora. Tuve la oportunidad de observarla de cerca, y una buena práctica que vi fue que ninguna de las mujeres eludió a las otras en sus reuniones semanales. Ellas creen que haciéndolo así evitan rencores y mitigar tendencias competitivas y pienso que son exitosas en ello. Cuando les pregunté cual es el significado del nombre ‘Eko-jin’, apuntaron que no tendría que ser entendido como una marca – once cooperativas de mujeres y comunas han hecho una decisión conjunta sobre este nombre. Las mujeres dicen que todos los productos de las cooperativas y comunas, son vendidas bajo este nombre, y así pueden mostrar su presenci en el mercado. El primer objectivo es incrementar el número de comunas y cooperativas de forma que alcanzan un nivel en el que pueden comerciar productos entre ellas. Recientemente se abrió un mercado donde productos Eko-jin son vendidos. Las mujeres dijeron que han discutido cada detalle – desde las ventas de la tienda hasta los hangers – a fondo y que ellas aportaran productos a los consumidores sin intermediarios. Preparándose para la Conferencia Económica de Mujeres del 8 de marzo, las mujeres creyeron que pueden organizar las areas del autogobierno económico con su voluntad, ira y joya, y que ellas pueden proceder a organizarse, que ellas pueden tumbar un capitalismo que está cubierto por una mente patriarcal. Lo más importante es que ellas luchan activamente por ello.

Un proyecto importante que está planificado para ser desarrollado por una economía comunal en Diyarbakır es la agricultura comunal. La comisión de agricultura está compuesta por cinco personas, quienes en cambio han dicho que ellas estan aun al comienzo de sus estadios de trabajo, pero que han superado el más duro paso de persuadir a gente. Particularme dado la re-emergencia de condiciones de guerra, los pobladores se encuentran pesimistas en relación a la producción. Particularly due to the re-emergence of warlike conditions, the villagers are pessimistic about production. La comisión llevó a cabo trabajo preliminar en el campo dentro del distrito de Kocaköy, e investigó su pasado productivo – en otras palabras buscaron en la naturaleza de productos que crecían en el área allí usando entrevistas en profundidad. Encontraron que el conjunto de producción agricultura decendió, y que unos pocos productos, (como trigo y barley) se han convertido en predominantes. Las semillas que se han mantenido en cestas fueron recogidas y la comisión dice que incrementaran la producción con el apoyo de la municipalidad. En cambio, la comisión expresó su deseo por una planificación participativa, y mientras han observado desigualdades en la propiedad de la tierram los campesinos que quieran comunalizar sus tierras entraran en la comuna. Siguiendo la comunalización de tierras con dimensiones desiguales, el problema de como seran distribuidos los ingresos permanece como un tema importante a discutir.

El Movimiento Kurdo a menudo apunta que la aproximación a la economía comunal no está basado en etnicidad, o economía Kurda, sino que es una economía social que reconoce la pluralidad social, y afirma que la comuna de mujeres de Mersin es un caso que lo demuestra. La comuna fue creada for 9 mujeres a iniciativa del KJA y empezó sin dinero. Cuando pregunté las mujeres Turcas y Kurdas sobre que las une, ellas dijeron que ellas eran todas mujeres trabajando en casas verdes. Ellas se reunieron con mujeres campesinas en Mersin y preguntaron por los productos de su beneficios y una de ellas donó un invernadero de menta. Otra mujer donó pimientos que quedaban en su tierra después de la colecta y ellas hicieron sus primeros ingresos secando la menta y conservando en vinagre los pimientos. Las mujeres, que han producido pasta de tomate con donaciones de tomates, dicen que han expandido su rango de producción desde el pasado verano y ellas constantemente discuten qué es lo próximo a producir. Creen que las campesinas las ayudaron por un sentimiento de solidaridad femenina. Ellas han empezado recientemente ha hacer bolsas de fieltro Aunqué ellas dicen que sus únicas herramientas son su falta de necesidades y expectativas, las mujeres claman, que ahora incluso estan recibiendo pedidos, y que con esta primavera, la comuna crecerá con sus esperanzas de mujeres trabajadoras. La comuna de mujeres de Mersin, tambien vende sus productos bajo el nombre Eko-jin (Mersin).

Una iniciativa adicional en el terreno económico es la Cooperativa de investigación KED. La cooperativa que plantea empezar sus actividades en las próximas semanas con una reunión del consejo, es un inicio en muchos sentidos. KED significa labor en Kurdo. Mientras el modelo de organización de KED es aun un tema de debate, el objetivo de la cooperativa es recoger datos socioeconómicos en el Kurdistan, juntar inventarios y llegar a ser un espacio de colaboración académica. La constitución del comité de investigación requiere as sus miembros ser graduadas universitarias. Aunque las representantes de KED, que he hablado manifiestan que el principio más importante es romper la jerarquía por edad y conocimiento que puede observarse en la comunidad académica. KED se ha discutido tambien en contexto de una acadamia o un instituto. Es una cooperativa ambiciosa pero aun no está activa.

Además, de Batman a Mardin, Urfa a Siirt, y también en muchas otras regiones, hay proyectos similares en marcha. Es difícil escribir sobre ellos, incluso llevar su cuenta, porque no estan controlados centralmente; ni estan gobernados. La municipalidad, DTK y KJA han organizado varias reuniones para dar resúmenes a nivel local y la iniciativa se ha dejado a los actores locales. En muchos lugares, las comisiones económicas creadas por los consejos locales estan actibas, y por lo tanto el proyecto es muy expansivo. No es claro si todo ello, se convertirá en una alternativa al capitalismo, hay incontables factores internos y externos que van a determinarlo. En cambio es claro que una economia más humana y comunitaria está en construcción!

Como conclusión…

Los debates alrededor de la economía comunal pueden hacer sustanciales contribuciones teóricas a los debates en economías alternativas que se oponen al capitalismo. Su vertiente práctica se ha ido expandiendo y madurando. Aun así, hay importantes debilidades teóricas en la economía comunal. La dinámica fundacional de la economia, spatially prioriza agricultura y comunidades rurales y no puede aun proveer soluciones a los problemas urbanos. En otras palabras, los mecanismos que conectaran la brecha urbana-rural, o productor-consumidor, aun no han sido elaborados. También, el estatus de propiedad privada en la tierra no está visto como una situación que tenga que cambiar, por la tanto la estructura de propiedad desigual y su impacto en procesos de producción y distribución no se puede contabilizar. En adición, el movimiento afronta un obstáculo teórico en definir el agente revolucionario como la sociedad en si misma, ya que significa aceptar sociedad como un cuerpo homogeneo y por la tanto remover la estratificación de clases.

Los pasados dos años de experimentación – así como los episodios previos que el Movimiento Kurdo ha vivido – muestra que la consecuancia más importante es que el proceso de producción alternativa puede ser creada tanto como mercados para florecientes comunas y cooperativas.

Si han de depender de los precios y regulaciones puestos por las compañias monopolísticas en condiciones del llamado mercado libre, las cooperativas a menudo no tienen una oportunidad de competir con ello. Los productos de comunas y cooperativas son a menudo producidos a mayor coste que los precios de mercado. Esto es a causa de un número de razones, como la ausencia de producción de masas, la inabilidad de negociar precios de materias primas, y la ausencia de explotación laboral. Por lo tanto los productos obtenidos a través del proceso colectivo son siempre vendidos a través de redes de mercado solidario. En cambio es difícil, para una economia comunal expansiva, basarse solo en estas redes solidarias. En adición a su falta de competitividad en el mercado, hay una serie de problemas en relación al transporte sin intermediarios de los productos desde los poblados hacia los consumidores en las ciudades. Por lo tanto el problema del mercado es uno de los más difíciles de resolver. Como hacer en relación a crear un mercado alternativo? Como el productor se encontrará con el consumidor?

Como estas redes se van a organizar está entre las cuestiones que pueden ser enderezadas por una simultánea experimentación y debate teórico. Otra dimensión del mercado alternativo desde la perspectica de las mujeres, es como feminizar las redes comerciales y la información que está actualmente monopolizada por hombres. La producción de mujeres es apropiada por los hombres que controlan el proceso comercial, y de esta forma las mujeres no pueden enderezar su papel en el sistema capitalista patriarcal y así se hacen invisibles dentro de él.

En cambio, en el contexto de guerra y embargo, las discusiones en relación a la construcción de economía comunal – Y lo que se necesita para asegurar su durabilidad en frente del capitalismo global y la financialización – han sido superficiales y con un enfasis constante en localismo. El capitalismo se puede localizar como se globaliza y puede determinar todas las relaciones al nivel local. Viendo que este es el caso, parece necesario para las comunas y cooperativas hacer links entre comunidades que producen con filosofías y métodos similares para crear una red reforzada mútuamente. En cambio, la gente de Bakur que lucha para crear una nueva vida, no es conciente de esas redes, ni tiene la capacidad o la energia de establecer conexiones. En este sentido necesitan apoyo serio. Hay qye decir, que las comunas necesita todos los medios de solidaridad, y esta no es solo su necesidad, sino que es la necesidad de todos aquellos que creen en la posibilidad de otro mundo. Esperemos que florecerá la solidaridad…

Notas

Anuncios