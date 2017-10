Entrvista con Riza Altun de la KCK a propósito del referéndum de independencia

Desde la realización del reportaje se han dado varios cambios. He aquí algunos de ellos.

El ejercito turco prosigue con la “operación” que había empezado el 18 de septiembre en la frontera de Habur, concentrando blindados y pronunciando amenazas, con el apoyo de la prensa del AKP.

Los ministros de asuntos exteriores de Turquía, Irán e Iraq se han reunido en Nueva York. Han hecho una declaración conjunta “ El referéndum no jugará a favor de los kurdos, ni de la administración de la Federación…” así pues, se han puesto de acuerdo con el hecho de “ tomar precauciones contra ellos”.

La comunidad internacional a desaprobado la iniciativa, excepto el Estado de Israel.

Barzani ha tenido reuniones con distintos dirigentes internacionales, y ha tomado la palabra en varias ocasiones, en una de ellas menciona “una posible democracia en un Estado federal iraquí …”

Una reunión de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU ha hecho un llamamiento para rechazar esta consulta y para el comienzo de negociaciones en suelo iraquí…

El 23 de septiembre, el Parlamento turco ha votado en una sesión insólita ( normalmente prevista el 30 de octubre) la confirmación del dispositivo que autoriza al gobierno para emprender intervenciones más allá de las fronteras de Iraq y de Siria , durante un año. El HDP ha rechazado el dispositivo. El MHP lo ha apoyado sin reticencias, en cuanto al CHP, ha aportado su respaldo con la siguiente condición “ Si esto fortalece al ejercito en su lucha contra el terrorismo “. El dispositivo notifica la importancia dada por Turquía, a la protección de su integridad territorial, de su unidad nacional, y de la estabilidad en Iraq, y añade “ Por otro lado, el hecho de que en Iraq, el PKK y Daech prolongan su existencia, sus iniciativas separatistas cimentadas en la etnicidad, constituyen un peligro para la paz regional, la estabilidad y la seguridad en nuestro país.” [ ] “La toma de precauciones necesarias en el marco de nuestros derechos (según el Derecho internacional ), frente a todos los riesgos, acciones y amenazas que puedan poner en peligro nuestra seguridad nacional, objetivo del terrorismo, la integridad territorial de Iraq y de Siria, de las infracciones ilegitimas llevadas a cabo en la zona, es de una importancia vital para nuestra seguridad nacional”.

En el Kurdistán Sur, actualmente, al mismo tiempo hay una crisis económica y el inminente referéndum. ¿Para usted, el referéndum ha venido como una consecuencia de la crisis o como una vía de escape a esta crisis? ¿Cual sera la evolución en un futuro cercano en el Kurdistán Sur?

En realidad, el referéndum y la crisis del Kurdistán Sur no van exactamente a la par. La crisis ha generado el referéndum o el referéndum resolverá la crisis, es un dilema que no explica la situación. Esto no corresponde a la realidad del Kurdistán Sur. La crisis esta más bien relacionada con las políticas que lleva a cabo el Kurdistán del Sur. En realidad la crisis es una consecuencia de la fragilidad del gobierno y de su incapacidad. De no ser así, podría no haber surgido una crisis en el Kurdistán del sur. Cuando surgió la crisis de Oriente Medio, el Kurdistán del sur era la región la más segura y prospera. Era una región que estaba al mismo tiempo bajo la protección de las potencias internacionales, y las cuatro partes del Kurdistán se la atribuían. Si una política consecuente, a favor de los kurdos, hubiese sido llevado a cabo, hubiese podido crear una gran unión de los kurdos entre sí, y al mismo tiempo se hubiese podido establecer una entidad federada. Iraq se hubiese podido transformar en una estructura de esa federación. Pero esto no se ha podido realizar, y nefastas políticas han sido llevadas a cabo y los kurdos no han tenido la oportunidad de unirse y están divididos.

Actualmente, tras las políticas regionales e internacionales erradas, una crisis ha brotado. Y esta junto con el caos de la región, crea una situación que nadie puede resolver. Por otro lado, no existe un modelo de organización social y ningún modelo económico tampoco ha sido creado. Tan solo existe un modelo centralizado y basado en una hegemonía política. Se presenta entonces una política basada en la soberanía, la opresión, la explotación y el saqueo. En lugar de ganar fuerza, la del pueblo, uniéndose a las fuerzas de la región, la crisis ha llegado a un punto insoluble. Ni una entidad federada ha podido existir, ni una sociedad estable, ni una potencia económica, ni militar, ni política…

– En tal caso , como puede resolverse esta crisis ?

La crisis puede solucionarse, tomando las riendas del problema de forma correcta. El hecho de sacar un referéndum en la actualidad, en una región afectada por la crisis, es discutible. ¿ Por qué y cómo el referéndum se lleva a cabo ? Digamos que se hace para llevar a la luz del día, la reivindicación de independencia del pueblo, etc. Cuando se expresa la reivindicación de independencia, la independencia se convierte en política. Pero el enfoque de las movilizaciones, la situación en Iraq y demás circunstancias no son favorables para ello.

En primer lugar, una estructura confederal no ha podido instaurarse en una federación. No ha habido negociaciones sobre la constitución de Iraq ni para desarrollar un dictamen sobre la crisis.

En segundo lugar, las fuerzas políticas que componen la federación kurda, no han sido capaces superar los problemas existentes entre ellos, y no han conseguido alcanzar la unión política, para convertirse en una entidad federada. La disconformidad en Bagdad, la divergencia de los movimientos políticos kurdos de Iraq, el hecho de que no hagan funcionar su parlamento, ha llevado el parlamento a una cuasi disolución.

Por otra parte, el derrumbe económico padecido, el poder adquisitivo de la población ha disminuido, creando una gran dependencia. Tan siquiera tienen los medios de pagar los salarios de los peshmergas. ¿ Cómo vamos entonces, en una región tan remendada, medir la voluntad del pueblo para la independencia? El hecho de resolver los problemas en tal caos, de establecer una estabilidad y prosperidad e ir en pos de un referéndum es una cosa, apelar a una voluntad política en esta atmósfera de caos es otra. La cuestión del “ porqué el referéndum” llama la atención y crea dudas. El referéndum es un medio democrático para llevar a la luz del día una voluntad política. Pero para hacer esto de una forma democrática, es necesario tener una sociedad estable, un ambiente estable, y mecanismos que funcionen. Solo de esta manera la voluntad de un pueblo puede

ser asegurada. La crisis política y social existente en el Sur, no es oportuna para un referéndum. Es como una partida de poker. Esto puede ser interpretado como una tentativa para forzar a todas las fuerzas reaccionarias para que “ desistan” de su reivindicación de independencia. No es posible saber con antelación cuál sera la reacción del pueblo. Es una política singular y peligrosa. El referéndum no ha llegado en la actualidad de esta necesidad. ¿ De que manera los resultados del referéndum pueden realmente acabar con la crisis existente?se puede decir que la voluntad del pueblo ha salido a la luz y reivindica la independencia. Esta voluntad puede orientarse hacia un Estado independiente y eso seria condenarse. ¿Si se da ese paso, como puede instaurarse el Estado pese a la política llevada a cabo hasta hoy en día , y el caos de sus fundamentos ? No tiene sentido, que una política que no consigue crear una federación, que no consigue mostrar el talento de

independizarse aun en el sentido federal; lleve a cabo la voluntad de independencia, manifestada por el pueblo, hacia un Estado independiente. Las movilizaciones que declararon hacer un referéndum, no son capaces de hacerlo por si mismos. Están en una posición en la que no pueden hacerlo. El referéndum no es entonces, la solución para la crisis. Podemos discutir esto bajo diferentes ángulos. El referéndum es una situación con múltiples problemas. ¿ Por qué el referéndum es puesto al orden del día, en este momento, con estas condiciones…? es el sujeto de una seria discusión.

Entonces, ¿ Por qué un referéndum ?

En un primer lugar, las situaciones caóticas, las crisis y la discordia política , no son oportunas par

un referéndum. En un segundo lugar, una gestión previa con los otros kurdos del resto de regiones del Kurdistán, para que los diferentes entornos que tienen tendencias y puntos de vista, puedan discutir sobre el referéndum. Ir hacia un referéndum sin el apoyo de todos los kurdos es una estrategia problemática. Finalmente, teniendo en cuenta la situación regional e internacional, insistir, en contra de todo el mundo, de que tipo de política se trata ?

El país en el que más confiamos es Estados Unidos, y no lo aceptan. Los países de la región no lo aceptan en absoluto, excepto Israel. Ni la Unión Europea, ni Rusia lo aprueban. ¿ Por qué hemos entrado en un proceso de referéndum que no aceptan las fuerzas de la región ? Si bien poseés una gran fuerza y estas dispuesto a poner en marcha tu voluntad, y te exclamas pese a todo “ voy hacia el referéndum..” Pero es un problema serio y crea una seria confusión en la gente.

Los resultados del referéndum son importantes para estos aspectos. Si la independencia no viene de las urnas, quien rendirá cuentas de ello? Digo esto para el partido al poder actualmente: ¿quien va a rendir cuentas ? ¿Cómo aceptará los resultados? ¿acaso tiene idea de lo que significa? Si tal resultado sale en las urnas, tienen que dimitir todos. Tienen que dejar la política. Si el resultado es la independencia, entras en la responsabilidad de transformar esta decisión en un Estado. Cuando el pueblo reivindica la independencia, no puedes decir “ no puedo instaurar un Estado” . ¿ En que política encuentran cabida , el hecho de expresar tal voluntad del pueblo, sabiendo la posición de las fuerzas regionales e internacionales, es decir sabiendo que tal Estado no será reconocido. ¿ De que inclinación política estratégica puede tratarse? Hay un problema entorno a esto. Entonces realmente hay que preguntar : ¿qué es este referéndum? ¿ Donde van a llevar los resultados del referéndum? Si esto continua, habrá resultados que nadie reconocerá. El Kurdistán del Sur, actualmente sustentado por las fuerzas internacionales y regionales, llegará a la ruina. Esto es un paso más sin tener en cuenta todo esto.

¿ Cuál es la razón del hecho de que las fuerzas kurdas, que son las que deberían a priori avanzar juntas, avancen según diferentes agendas de una manera disociada unas y otras? ¿ Para usted, cuál tiene que ser el orden del día y los objetivos prioritarios de los kurdos?

Dentro de los kurdos, existen diferentes lineas políticas desde hace tiempo. Cada linea tiene sus prioridades que se adaptan a ellos. No hay que negar esto, pero las condiciones actuales nos pone frente a la obligación de avanzar juntos pese a las diferencias. Es por esto, que habría que reunir las agendas tanto como sea posible, o llegar al punto que permita avanzar juntos. Ahora esto se ha vuelto una necesidad. Los Kurdos están viviendo una situación que rara vez se ha visto en la historia. En toda la Historia , los kurdos no han podido encontrar tal ocasión. Los resultados de la crisis del Oriente Medio y la lucha y resistencia que los kurdos han llevado a cabo les han brindado una gran oportunidad. Los kurdos han entrado en el orden del día mundial, y la cuestión kurda se han convertido en un asunto internacional. Es un logro importante.

La federación del Kurdistán del Sur, la situación en Rojava, confederación al norte de Siria, la lucha llevada a cabo en Rojhilat al este de Kurdistán, han puesto la realidad kurda a ojos de todo el mundo. La posibilidad de que los kurdos ganen es muy fuerte. Pero las fuerzas regionales e internacionales aún temen hablar de estatus kurdo, y tienen en sus manos, la posibilidad de instrumentalizar de cierta forma a los kurdos. Por consecuente, los kurdos que tienen una gran oportunidad de vencer, están frente a un gran riesgo de fracaso. Entonces , lo que haría falta, en vez de avanzar con distintas prioridades, sería realizar la unión de los kurdos que representaría a los en su totalidad ,en la que cada uno puede organizarse, expresarse en entorno democrático. Pero esto es justamente lo que no se hace.

El hecho de que el Congreso Nacional, puesto en marcha por el KNK, apoyado por el KCK, y que hacemos progresar, vuelva a la actualidad es debido a tal consideración. Es decir que lo hemos realizado en una situación en que bien puede acabar en un gran logro como puede suponer una pérdida, para crear la unión kurda, y crear aspiraciones comunes, en vez de evolucionar mediante diversos proyectos. Pero no lo conseguimos del todo. Cada se organiza, en un ambiente político definido por sus propias fuerzas y limitado por las fuerzas con las que se relaciona.

Por ejemplo en el Kurdistán del Este, hay un completo silencio. Este silencio es más bien debido a la actitud de algunas movilizaciones allí, que fingen salir de vez en cuando pero en realidad no hacen nada. Pero una esperanza ( de reacción) también existe. Se comportan con actitud pasiva que dice “ la crisis del Oriente Medio podría crear una oportunidad también para nosotros”. Determinan su política con esa mentalidad. Hacen política y se posicionan, según cálculos sobre un camino que podría abrirse por las evoluciones internacionales y regionales, en vez de adoptar una política basada en la unión kurda, y la potencia kurda. Esto viene a ser la salida de escape de la política de las potencias internacionales y regionales. Este modelo de política no beneficia en nada a los kurdos.

Por el otro lado, cuando miramos hacia el Kurdistán Sur, en vez de unir las fuerzas y victorias, y plasmarlo en política, intentan expresarse por vías que no corresponden con la época, bajo pretexto de hacer avances políticos, sin preocuparse por su propia situación de crisis y caos. No son políticas que se inclinan hacia la unión expresada. Una es la espera de una salida política que se manifestaría por las fuerzas exteriores. La otra quiere abrir senda con propuestas políticas que no son más que agitación y propaganda. Progresamos centrados en sí mismos, en parte. Es muy peligroso el hecho que un movimiento basado en un partido, en su única fuerza política, avance por su propio anhelo.

También es un hecho arriesgado el caer en las redes de la política regional e internacional, que cada uno ha transformado en un tentáculo de sí mismo, bajo el nombre de afán de “ independencia”, que toma como principio la desintegración y separación. Estas aspiraciones deben ser superadas.

Si los kurdos hubiesen conseguido establecer una unión, si hubiesen conseguido crear el entorno democrático para avanzar juntos, si hubiesen encontrado la manera de preservar la independencia organizativa, ideológica y política. No estarían en tal situación. Pensamos que esto tiene que ser superado. Para ello, en vez de un proyecto que tiene en cuenta una parte, o así mismo, hay que adoptar una táctica basada en el problema kurdo, que concierna a la “ parte” y la unión. Kurdistán es uno; hace falta una estrategia que tenga en cuenta la globalidad. Es por eso que el Kurdistán esta dividido. Sin contar con la integridad y la unión de este conjunto, no podemos proteger las partes.

Las mentalidades que quieren tomar el poder aún negando esta globalidad, son más bién los que quieren perpetuar los acuerdos de Sykes- Picot. ¿ Cómo rechazar Sykes-Picot y al mismo tiempo, aceptar como legítima la división creada por Sykes-Pycot , y hacer política a través de eso, producir soluciones… Primero hay que crear soluciones , en sentido general, para la unión de los kurdos, y de los países kurdos, junto al pueblo kurdo unido, para que las partes puedan crear soluciones bajo ese paraguas. Si no, no pueden crear soluciones. Es por eso que los planes basados en partidos distantes pueden conducir a resultados peligrosos y cada parte puede sufrir grandes pérdidas.

¿Entonces qué hay que hacer?

Al menos hay que establecer la unión de los kurdos y salvaguardar los logros. Con la fuerza de los logros, salvaguardados, defender la unión e integridad del Kurdistán basado en la cuatro partes, y al mismo tiempo, instaurar un dispositivo que garantice la autonomía y el el estatus de cada una de las partes. Y el camino justo para ello pasa por la unión de los kurdos. Una unión kurda que tome como principio la libertad de los kurdos y la resolución democrática debe ser fundada. Es a partir de estas resoluciones que la unión puede formarse, y avanzar en común, y obtener al fin grandes logros.

Ciertos espacios expresan su apoyo al referéndum en el Kurdistán Sur. ¿ Por qué esto espacios sienten la necesidad de expresarse de tal manera? ¿ Cree usted que es posible ?

En el Kurdistán Sur, aunque todo esta claro y evidente, el PDK utiliza continuamente la mentira. Declaran que las Naciones Unidas apoyan el referéndum, que Turquía lo apoya… No sé exactamente porque dicen tales cosas, pero las Naciones Unidas han hecho su declaración oficial. Han dicho que la adaptación del referéndum no es adecuada. Lo han hablado hasta en sus reuniones. Le han pedido a Barzani, cuando estuvo en Estados Unidos, y cuando los representantes vinieron para las negociaciones, que aplazase el referéndum. Las fuerzas europeas pidieron lo mismo. Cuando Barzani se presentó en Europa como delegación, no recibió muchas señales de interés. Pero sus propios medios de comunicación, queda por saber el porqué, escriben sin cesar que los Estados Unidos, Europa y hasta Turquía apoyan el referéndum. El presidente de la República turca ha hecho una declaración, anunció “¡Pagarán el precio!”. Este discurso no es algo a tomarse a la ligera. No han dicho que están por un aplazamiento sino que están en contra. En esto hay algo interesante, es la psicología de huérfano. Es como si creando el sentimiento de “algunos nos apoyan” intentan protegerse de su aislamiento…

Si Turquía apoya el referéndum, entonces por qué, en el procedimiento de democratización de Turquía, no se habla de la cuestión kurda?

Es decir que algunos insisten en mostrar a Turquía como si no fuese hostil con los kurdos, como un amigo de los kurdos. Esto no es cierto. El régimen político en Turquía, el gobierno de Erdogan, son hostiles hacía los kurdos. Esta hostilidad no es solo hacia los kurdos al Norte, sino que también hacia los kurdos de Rojava. Se torna en contra de los kurdos del Sur y los kurdos de Rojhilat. Erdogan vocifera por todos lados que no aceptará ningún estatus kurdo. Entonces, cuando decimos “Turquía apoya el referéndum” podemos tener ciertas dudas. Si un enemigo de los kurdos, asesinos de kurdos, apoyase este referéndum, podríamos decir que un referéndum no puede aportar nada bueno para los kurdos. Pero no quiero decir eso. No digo que el KDP mantiene relaciones con Turquía y tiene las puertas abiertas para masacrar kurdos. Pero quiero decir que exonerar a Turquía, de esta forma, no es aceptable. Por todo esto, no creo que Turquía apoyaría cualquier cosa favorable para los kurdos. No podemos esperar de Turquía, que lo acepte aún en el oportunismo de la política actual. Por ejemplo no sería justo tampoco pensar así: percibir este paisaje como si Turquía mostrase un pseudo apoyo, para luchar contra el PKK en bloque con las fuerzas del Sur, es decir con el PDK en cabeza.

Finalmente la aceptación de la independencia de los kurdos es algo que va más allá de eso, es una situación estratégica. Aceptar la independencia de los kurdos, quiere decir la aceptación de la cuestión kurda en el Norte, en el estado turco. No es posible que Turquía apruebe eso. No creo que lleguemos a esa etapa. Ni políticamente, ni tácticamente, Turquía no llegará a tal punto, sobre todo en una fase como esta. En esta fase, el gobierno del AKP solo tiene una política: que los kurdos no tengan el más mínimo derecho en el Oriente Medio, que los kurdos no obtengan el mínimo estatus, y hasta si es necesario, en lugares en las que se muestren la posibilidad, tomar riesgos e intervenir para liquidar los.

Por ello, expresar que los turcos han aceptado el referéndum es una muy mala propaganda.

