Carta del artista Ai Weiwei a Zehra Dogan

Fuente: KEDISTAN

Autor: Renée Lucie Bourges

Fecha: 16/11/2017

Traducido por Rojava Azadi

Carta de apoyo del artista Ai Weiwei, dirigida a Zehra Dogan, publicada en inglés, por PEN International, en el marco de la campaña de apoyo “Día del Escritor Encarcelado”, que se celebra todos los 15 de noviembre desde 1981.

Ai Weiwei, performer, fotógrafo, escultor, arquitecto y bloguero, es uno de los máximos artistas del arte independiente en China y una figura importante del arte contemporáneo mundial. Su arte militante muestra siempre una crítica acerada, crítica política y social, expresamente dirigida a su propio país. Es un ferviente defensor de la democracia y los derechos humanos.

Querida Zehra Dogan,

Me he enterado de que ha sido encarcelada por las autoridades turcas. Aunque provengo de una sociedad autoritaria donde la libertad de expresión es limitada, ha sido un golpe saber que una artista puede ser encarcelada por haber realizado una pintura reflejando la realidad actual. Si un Estado puede condenar a una artista, periodista y escritora de esta manera, realmente vivimos en una época sombría en la que ninguna idea o forma de creatividad puede ser protegida y desarrollarse libremente. Tal sociedad no puede de ninguna manera hacer frente a las condiciones actuales en las que el conocimiento y las ideas se intercambian libremente en todo el mundo, donde la discusión abierta y la crítica son absolutamente necesarias para una democracia funcional. Sólo las sociedades que protegen la libertad de palabra y expresión pueden responder a los desafíos de la globalización y tener alguna posibilidad de un futuro positivo.

La gente ha pagado el precio en la lucha por la libertad de palabra y expresión, lo que es desafortunado, pero también necesario. Tu trabajo me impresiona y te deseo lo mejor. Espero que el gobierno turco entienda el daño causado a artistas, periodistas, escritores y maestros y que libere a todos los presos de conciencia. Pido su liberación inmediata e incondicional.

Ai Weiwei

Zehra Doğan, periodista y fundadora de la agencia feminista JINHA, acusada de ser miembro de una organización ilegal por sus artículos y dibujos, fue arrestada y encarcelada el 21 de julio de 2016. Liberada el 9 de diciembre de 2016, se presentó a su juicio el 23 de febrero de 2017. Después de 4 meses y medio de encarcelamiento, su condena quedó en suspenso durante un corto período hasta su posterior encarcelamiento el lunes 12 de junio 2017.

Se han lanzado múltiples campañas de apoyo a Zehra Dogan en diferentes medios y redes sociales. Para acceder a ellas, hacer click aquí

