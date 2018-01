Comenzamos con una serie de 7 publicaciones que conforman el documento de “Estrategias y Plan de Acción Conjunto” de la Primera Internacional Ecosocialista, celebrada este otoño en Venezuela.

Hace un año desde “El Llamado de l@s Duend@s” en Monte Carmelo, Lara, y desde nuestras enduendadas mentes y ensemillados corazones lanzamos la convocatoria llamada “El Grito de la Madre Tierra”. Los que respondimos a ese grito, alrededor de 100 personas de 19 naciones de los 5 continentes, 12 Pueblos Originales de Nuestramérica, activistas ecosocialistas de 14 estados de Venezuela, estamos aquí. En el Cumbe* de Veroes, entre las montañas encantadas de Yaracuy donde vive la Diosa Protectora de la Naturaleza. Desde el 31 de Octubre hasta hoy, 3 de Noviembre de 2017, hemos hecho el trabajo que se nos reclamaba, una estrategia y un plan de acción conjunto para la

salvación de la Madre Tierra.

Tomamos la decisión y hemos hecho el compromiso colectivo de Constituir la Primera

Internacional Ecosocialista, y así lo hemos hecho. Para revertir el proceso destructivo del capitalismo, para regresar al origen, recuperando la espiritualidad ancestral del ser humano, viviendo en paz, y con la intención de parar la guerra.

Reconociendo que somos solo una pequeña parte de un espiral de espirales, que tiene la profunda intención de ir incluyendo, hasta que todos y todas estemos entretejid@s con la Madre Tierra para así restaurar la armonía adentro de nosotr@s mism@s y entre nosotr@s y las demás vidas hermanas en la Naturaleza de todas y todos.

La Primera Internacional Ecosocialista no es un encuentro más, ni una reunión de intelectuales para caracterizar el Ecosocialismo, pensamos que este se irá autodefiniendo en la medida en que se reflexione y conceptualice desde la praxis, desde lo que l@s Ecosocialistas Hacemos, desde lo que l@s militantes Ecosocialistas Somos. Tampoco es una organización o un sello con el peligro omnipresente de burocratizarse, sino sencillamente un Plan de Lucha Común, con momentos de encuentro e intercambio, al que cualquiera puede sumarse comprometiéndose a cumplir con una o

varias de las acciones consensuadas para aliviar a Nuestra Madre. Nadie, persona o proceso, es dueñ@ o protagonista de lo que se haga y consiga colectivamente.

Convocamos a los pueblos, movimientos, organizaciones, colectivos y seres del mundo a adherirse a esta PRIMERA INTERNACIONAL ECOSOCIALISTA y a asumir la Construcción en Colectivo del Currículo para la salvación de la Madre Tierra reinstaurando la Espiritualidad perdida. Una Nueva y a la vez Vieja Ética Ecosocialista, sagradamente irreverente, alimentada por el sol de la conciencia.

Recrear nuestra espiritualidad creando una nueva, con una nueva imaginación, con un nuevo latido del corazón, que nos lleve a la unicidad en la diversidad, porque actualmente solo estamos sobreviviendo, no estamos viviendo. El entendimiento y la práctica de esa nueva espiritualidad podrán repeler al imperio y al capitalismo llevado por la codicia y podrá fortalecer a los pueblos y culturas condicionad@s por la necesidad. Estamos frente a una contradicción: restaurar la vida o llevarla a la extinción. Debemos elegir.

Nosotr@s no tenemos dudas, somos radicales, debemos retornar a las maneras originales, a nuestras raíces, viendo el pasado no solo como un punto de partida sino ahora también como un punto de llegada.

Un Parto colectivo para la crianza amorosa, somos embriones sin muerte…

¡A Soñar y Actuar sin quedarnos dormid@s!

*Cumbe: Modo de vida intercultural y forma de organización, producción e insurgencia propia de l@s Cimarron@s basada en principios ancestrales de solidaridad y reciprocidad y no en la competencia.

– ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN CONJUNTO –

Como hijas e hijos de la Madre Tierra y del Comandante Pueblo, habíamos concluido en el proceso preparatorio, y lo decíamos claramente en la convocatoria a esta Primera Internacional Ecosocialista que “La relación social de la codicia, ha generado una crisis planetaria. Para seguir acumulando, les sobra gente y capital y les falta naturaleza. Para eliminar lo que les sobra y quedarse con lo que les falta han lanzado una guerra total contra la vida”. L@s que respondimos al grito de la Madre Tierra entendemos y sabemos que en realidad lo que sobra es este sistema, y que lo que falta no son alternativas al mismo, ni construir “Otros” Mundos posibles ni “Otros” modelos, sino reconocer que somos El Modelo Originario; que ellos nos marearon, nos confundieron o engañaron imponiéndonos su contra modelo, su alternativa a nuestro saber vivir desde principios y prácticas ancestrales que l@s que estamos aquí, o nunca perdimos o estamos retomando.

A raíz de esto y desde la acción transformadora de las Organizaciones, Colectivos y Movimientos que formamos parte de la Primera Internacional Ecosocialista, porque nos adherimos a su Plan de Lucha, escucharemos y acompañaremos fundamentalmente La Lucha de los Pueblos Originales de los 5 continentes del Mundo en la recuperación de sus Tierras, Culturas y Espiritualidades Ancestrales reconociéndolos como nuestr@s hermanas y hermanos mayores, como nuestros más altos Maestros Pueblo y como los primeros y originales Ecosocialistas del Mundo; siendo plenamente conscientes que retomar el camino que estábamos transitando miles de años atrás, es nuestro mejor imaginario de futuro, miles de años por delante. Por eso muchas de las acciones

contenidas en este Plan están enmarcadas en este sentido.

La tierra recibe calor del sol y debe devolver parte de él a través de la atmósfera, sin embargo, no puede devolver lo que debiera, debido a los gases llamados “de efecto invernadero”, producidos por el gran capital; de entre estos gases, los más abundantes son el dióxido de carbono y el metano.

Este calentamiento está causando el derretimiento de los polos, del polo sur se han desprendido varios pedazos y el polo norte se continua derritiendo, por esta razón han muerto muchos especímenes de diferentes especies de la zona (pingüinos, osos polares, etc.). Además, el derretimiento del ártico causa mayor calentamiento puesto que era el espejo que devolvía el calor del sol. El peligro es que con el derretimiento de la tundra y el polo norte se está liberando metano, y si este se sigue escapando va a causar una catástrofe irreversible. Hay empresas felices por este derretimiento, porque quieren utilizar la zona para explotar el petróleo.

El calentamiento global ha causado muchos incrementos de huracanes, tornados, etc. Últimamente ha habido inundaciones en Centroamérica que son causadas por este fenómeno, como también el deshielo de las cordilleras nevadas del mundo. Por ejemplo, en la Cordillera de los Andes, vemos que hay menos manantiales que antes, lo cual afecta al campesinado de las zonas andinas, los ríos están cada vez más delgados y esto afecta a todas las poblaciones y a la naturaleza en general. Debemos combatir a las empresas capitalistas que están causando el efecto invernadero.

Otro ejemplo es el del Lago Titicaca, que recibe agua de varios ríos, y hay un río que sale del Titicaca llamado “Desagüadero”; este río lleva el agua del Titicaca al lago Poopo, ahora casi no existe el lago Poopo y probablemente en el mundo habrá varios lagos que desaparecerán. La situación de los ecosistemas en general es alarmante, por eso muchas de las acciones contenidas en este plan están enrumbadas a revertir esta situación.

Pero si la situación de la Madre Tierra es grave en relación a la perdida de la Biósfera, también lo es en relación a la perdida de la Etnósfera. Cada día muere el último hablante de un idioma o lenguaje ancestral, llegando a que los niveles de pérdida de diversidad cultural por la extinción de estos sistemas simbólicos (donde están codificadas las culturas, mitos, leyendas, tradiciones orales y canciones de muchos pueblos) este hoy realmente bajo una gravísima amenaza a manos de la globalización hegemónica e imposición cultural de la modernidad occidental, saqueadora, dominadora, destructora de la vida, patriarcal y antropocéntrica. Por la certeza de que existen otras maneras de sentir y de pensar, otras creencias espirituales e intelectuales de relacionarnos con Nuestra Madre Tierra, es que se definen acciones conjuntas enfocadas a solventar este desolador panorama.

Como miembros de organizaciones populares parte de la Primera Internacional Ecosocialista y opuest@s a la dominación, que nos enfrenta en la competencia y en la guerra, nos planteamos acompañar con fuerza, desde relaciones reales, las peleas anticolonialistas y antiimperialistas que libran los pueblos del mundo, en función de su reconocimiento y liberación, posibilitando que su palabra tenga impacto y mueva la solidaridad de las naciones. Por lo tanto debemos decir la verdad, enseñar la verdad, acerca del imperio y el capitalismo que matan la vida, para desenmascararlos,

reconocerlos, e identificarlos como nuestros enemigos. El Ecosocialismo simboliza lo insurgente, amoroso, formativo y espiritual desde lo pluricultural, multiétnico, antimperialista y descolonizador.

Finalmente definimos una ruta de lucha donde se plantean algunas acciones y reuniones para este acompañamiento. La lógica del sistema que mata la vida es astuta, nos roba, se realimenta y disfraza para seguir existiendo. Para salirnos de esa lógica y su capacidad de reciclarse constantemente es que decidimos adoptar una perspectiva pluricosmovisionaria*. Invitamos a todas y a todos l@s que como nosotr@s creemos en este sueño y caminamos la palabra para lograrlo, a comprometerse con el cumplimiento de este Plan. Hagámoslo desde la resistencia heroica de nuestros pueblos que aún mantienen vivas sus antiguas usanzas, sus bosques nativos, sus fuentes de agua limpia, ¡hagámoslo con las propias semillas de las cosmovisiones ancestrales, sin venenos y sin patrones!

Hemos distribuido nuestras propuestas entre los 5 elementos: Eter, Agua, Tierra, Fuego y Aire, entretejidos en el espíritu, la leche, el cuerpo, la energía y la voz de la Madre Tierra, cosechando nuestras culturas ancestrales para que sean dispersadas como semillas a lo largo de las 4 sagradas direcciones del mundo.

Estas acciones están planteadas en un corto alcance o tiempo de la lucha, mediano alcance o tiempo de la construcción y en un largo alcance, o tiempo de la utopía, entendiendo este último en un alcance aproximado de 500 años o un Pachakutik (Era Aymara).

*Pluricosmovisionaria: Pluralidad de visiones del cosmos, de miradas del mundo, más allá de lo multidisciplinario o transdiciplinario que define varias miradas de diferentes disciplinas pero de la misma epistemología occidental y académica.

