Combatientes británicos de las YPG emiten un comunicado público sobre los ataques en Londres

Carta abierta de combatientes británicos contra el Estado Islámico

Somos algunos de un número creciente de británicos que luchamos como voluntarios en Siria e Irak, junto a fuerzas locales, contra el Estado Islámico.

En primer lugar y ante todo, deseamos expresar nuestro dolor y rabia por el reciente ataque terrorista en Westminster, Londres, y hacer llegar nuestras más sinceras y sentidas condolencias a las víctimas y sus familias. Sabemos bien lo que significa perder a los amigos, tratar a otros terriblemente heridos, sacar a los muertos y moribundos de entre los escombros.

También deseamos hacer llegar nuestra amistad y solidaridad a los muchos musulmanes de a pie que van hoy a su trabajo y escuela sintiéndose bajo especial escrutinio y temerosos de lo que esto podría suponerles. Compartimos este temor y rogamos a todo el que pudiera sentirse tentado a tomar revancha contra estos vecinos musulmanes que recapacite. Si los asociamos con el Estado Islámico, estaremos dando a estos grupos exactamente lo que quieren: una mayor y más violenta brecha entre el mundo musulmán y el nuestro.

Los familiares sonidos del odio y la intolerancia resuenan de nuevo en los medios y en la prensa generalista más conservadora, donde el objetivo no es del todo claro. Los crímenes del fanatismo volverán a alcanzar altas cotas. Hay llamamientos a demoler mezquitas. El hecho de que los musulmanes locales hayan mostrado por miles su apoyo a las víctimas inmediatamente tras el ataque, queda fácilmente ahogado por el clamor populista. La EDL (English Defence League, Liga de Defensa Inglesa) ha convocado una manifestación inminente, ansiosa por sacar rédito del sufrimiento de gente inocente.

A pesar de todo el ruido y la furia, no recordamos haber visto a nadie de Britain First, EDL, UKIP, o similares, en la lucha junto a nosotros. Lo que es una buena cosa, porque no los habríamos tolerado.

Nuestras filas están compuestas por kurdos, árabes, yezidis, británicos, estadounidenses, canadienses, australianos, asiáticos, europeos -musulmanes, cristianos, alevis, ateos- demasiadas creencias y razas para enumerarlas. Una entidad multiétnica y pluriconfesional, que se mantiene unida contra el odio y el extremismo. La mayoría son, de hecho, musulmanes, y no sólo nos sentimos orgullosos de estar codo con codo junto a ellos; la verdad es que no podemos hacer esto sin ellos.

La única forma de derrotar al Estado Islámico, y grupos similares, es con los musulmanes corrientes y moderados a nuestro lado. La única manera de derrotar el odio y el fanatismo es no ceder a él.

No apoyéis a Britain First, la EDL, UKIP o aquéllos que hablan y piensan como ellos. Manteneos con nosotros.

Firmado por combatientes británicos de las YPG:

Joe Akerman

Aiden Aslin

Mark Ayres

Botan England

Michael Enright

Macer Gifford

John Harding

Jac Holmes

Steve Kerr

Jim Matthews

Ozkan Ozdil

Shaun Pinner

Joe Robinson

Josh Walker

…

Fuente: Kurdish Question

Fecha de publicación del original: 25/03/2017

Traducido por Rojava Azadî

Anuncios