Unidades especiales y unicidad de Dios

El 20 de enero de 2018, Turquía lanzó contra los kurdos de las YPG y la región de Afrin, al noroeste de Siria, una operación militar cuyo nombre es un insulto a los árboles. Esta operación ha potenciado un nuevo auge del nacionalismo en los medios de comunicación, que reproducen, sin perspectiva, sin crítica ni reflexión alguna, las declaraciones de las autoridades, las fotografías y vídeos de los rituales guerreros.

Fuente: SUSAM-SOSAK

Autor: Etienne Copeaux

Fecha: 18 de marzo de 2018

Traducido por Rojava Azadi

Todos los iconos resultan convenientes. Los miembros de las PÖH rezan antes de partir hacia Siria, delante de un retrato de Ataturk. Foto extraída de un álbum de Takvim, marzo de 2018 https://www.takvim.com.tr/galeri/turkiye/turkiyenin-dort-bir-yanindan-joh-ve-poh-timleri-afrine-ugurlaniyor/14

Hay muchos “reportajes” sobre la partida de las fuerzas turcas hacia el frente, especialmente de las unidades de operaciones especiales de la policía (Polis özel Harekat, POH) y de la gendarmería (Jandarma özel Harekat, JÖH). La prensa al servicio los llama “los de las tres letras” (Üç harfliler). “Estos héroes no saben qué es el miedo, están listos para cumplir hasta el martirio, devuelven la confianza al amigo y siembran el miedo entre los enemigos”, escribía Takvim 11 de febrero.

Comúnmente llamados “equipos especiales” (özel tim), estas unidades recibieron su directiva administrativa en 1983. Sus miembros son elegidos a dedo y reciben una amplia formación y entrenamiento. Los centros de formación están diseminados por todo el país, desde Focea cerca de Esmirna, Merzifon, al noreste de Ankara o Adiyaman; generalmente son enviados a “regiones afectadas por el terrorismo” (terör bölgeler), donde disponen de potentes medios materiales (blindados, helicópteros). También son especialistas en infiltración, en la defensa de bases militares y en operaciones de comando. Cuando se habla en los medios de comunicación de un enfrentamiento en una gendarmería en el sudeste, no hay que imaginarse, como en Francia, un pequeño cuartel con una decena de gendarmes bonachones. Aquí se trata de una poderosa fortaleza ocupada por una unidad de los JÖH, diseñada para dominar la región como se domina un país conquistado (ver en el blog «Casernes, cimetières, statues»).

Los oficiales de policía reclutados para los PÖH desempeñan las mismas funciones, si bien son más empleados para luchar contra el “terrorismo” en las ciudades. JÖH y PÖH son tan viejos como la guerra contra el PKK. En 2015-2016, fueron los principales actores en las operaciones de asedio y destrucción de ciudades o distritos kurdos del sureste (Lice, Diyarbakir, Sirnak, Idil …). En las duras operaciones anti kurdas de hoy, el poder depende bastante más de estas unidades especiales, que no dependen del ministerio de defensa, como el propio ejército.

De hecho, los miembros de estas fuerzas especiales no tienen nada que ver con los reclutas del contingente. Estos son profesionales, especialistas, relativamente maduros, experimentados, endurecidos, asesinos, a menudo reclutados en los círculos de extrema derecha: el partido MHP, movimientos de los Lobos Grises (Bozkurt) e “idealistas” (ülkücü). Ahora son muy populares en Turquía porque son considerados los protectores del país contra el PKK y todos los peligros de desestabilización provenientes de Siria e Irak.

“Tekbir”, profesión de fe convertida en eslogan del islam político.

Tekbir, palabra formada por la unión de dos términos casi sinónimos que significan “único” (tek) y “uno” (bir) es estrictamente una profesión de fe del islam, proclamando en una fórmula abreviada la unicidad de Dios. Está asociada con la otra conocida profesión de fe, siempre formulada en árabe, Allah-u Akbar , “Dios es grande”, que en Turquía se pronuncia Allahüekber. El desarrollo del islam político ha convertido estas profesiones de fe religiosas en consignas políticas lapidarias. En Turquía, han sido durante mucho tiempo expresiones de oposición bajo el kemalismo, acusado ​​de ser un régimen “ateo” acusado de reprimir la libertad religiosa. Durante las concentraciones de protesta, cuando alguien pronuncia la palabra “tekbir”, la multitud responde con “Allahüekber”. A menudo, el grito del lema se acompaña de un gesto, el índice señalando hacia el cielo, un signo de la unicidad. En el imaginario y el catálogo de representaciones políticas figura el estereotipo del islamista, necesariamente barbudo y vestido con una chilaba, que extiende el índice mientras proclama el tekbir. Pero esta representación también es una realidad, la de la jauría de incendiarios de Sivas, el 3 de julio de 1993, que contemplaba con alegría el hotel Madımak incendiado donde murieron 37 personas; o el de la gran manifestación islamista del 11 de mayo de 1997 en la plaza de Sultanahmet en Estambul (ver artículo en el blog: «La caricature d’islamistes et ses limites»).

En las fotos siguientes, extraídas de Milliyet el 12 de mayo de 1997, aparecen todos los atributos del islam político tal como son proferidos y blandidos en las manifestaciones. Subidos a la cúpula de un turbé (monumento funerario) en la plaza de Sultanahmet en Estambul, estos manifestantes hacen gestos con las manos que reflejan tanto el islam político y sus alianzas, y por lo tanto la permeabilidad de las corrientes políticas. Porque si dos hombres hacen el gesto de tekbir levantando el índice, otro, en el centro, hace con la mano izquierda el gesto del lobo gris (dedos medio y anular unidos al pulgar, e índice y meñique en posición vertical), símbolo de los ülkücü y del partido de extrema derecha MHP. Los jóvenes exhiben pancartas, verdes y blancas, que llevan inscritos versículos del Corán en árabe (que la prensa laica señaló en ese momento con desprecio “en escritura árabe”). A la izquierda, otro joven se prepara para desplegar una bandera nacional (había muchas ese día) reivindicando la legitimidad del movimiento y su pertenencia plena y completa a la nación. Así quedan reunidos el islam político radical y el ultranacionalismo, unidos en la fe religiosa y la nación turca, todos racistas y xenófobos.

En la foto de la derecha, un joven manifestante con barba, vestido con un sarik (turbante blanco) y un cüppe (vestido largo abierto), es detenido y llevado por dos agentes de policía vestidos de civil, ya que contraviene la ley de vestimenta (Kılık ve kıyafet kanunu, 1925, que prohibía llevar estas ropas, salvo para los religiosos). Esta imagen parece ser de un pasado lejano, así como el estatuto del tekbir / Allahüekber como signos de protesta política.

Manifestantes el 11 de mayo de 1997, Plaza Sultanahmet, Estambul (Milliyet, 12 de mayo de 1997).

2015, “Tekbir” está en el poder

Porque, a partir de ahora, la situación se ha invertido; son las “fuerzas de seguridad” quienes pronuncian estas palabras, convertidas en las palabras del poder, el poder más brutal. Las señales de advertencia no se equivocaron. A lo largo de la última década del siglo XX, y aún más según se reforzaba el Islam político, el ejército la policía han intensificado las puestas en escena para demostrar que la laicidad no es el ateísmo, y han convocado a la prensa para fotografiar a políticos, militares de todos los rangos y policías en actitud de oración. Nunca la prensa conformista, que yo sepa, ha formulado la más mínima objeción a tales distorsiones del laicismo de las instituciones estatales. Las imágenes de militares, policías en oración, se han convertido en estereotipos supuestamente para tranquilizar a los musulmanes practicantes. Sin embargo, lejos de llevarlos hacia el secularismo, esta maniobra ha reforzado su convicción: la nación turca es indudablemente musulmana.

Después de estos recordatorios necesarios, podemos regresar a los “equipos especiales” de la década de 2010.

De 2013 a 2015, está en marcha un proceso de búsqueda de una solución pacífica, que se ve abruptamente interrumpido en el verano de 2015 por el ataque mortal de Suruç, seguido por el asesinato de dos policías por el PKK, en Ceylanpinar, que fue el pretexto para detener el proceso de negociación y desencadenar una represión de una nueva magnitud. En junio, las elecciones generales habían sido un éxito sin precedentes para el partido pro-kurdo HDP (80 escaños en la Asamblea). Pero este fracaso relativo del poder lo llevó a anular las elecciones de junio y convocar nuevas elecciones para el 1 de noviembre. Mientras tanto, la represión había golpeado al partido, a sus activistas, a sus líderes, pero, a pesar de todo, aún ganó 59 escaños en la Asamblea. Pero a partir de finales de 2015, el gobierno comenzó a “reconquistar” las ciudades o los barrios administrados por el HDP, y donde el PKK había creado “áreas liberadas” defendidas por zanjas y barricadas.

Esta reconquista alcanzó un grado de salvajismo sin precedentes, mediante la implementación de medidas de toque de queda (prohibición absoluta de abandonar la vivienda) que duró semanas. Edificios y barrios enteros fueron atacados por las “fuerzas especiales”, incluso con morteros. Los residentes no estaban autorizados a evacuar a los heridos al hospital, ni siquiera evacuar a los muertos. Todas las ciudades del sudeste de Turquía se han visto afectadas. Luego, muchos barrios fueron arrasados, el caso más repugnante fue el del casco antiguo de Sur, el centro histórico de Diyarbakır, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

De esta época se encuentran, entre las inscripciones y lemas dejados sobre las paredes por las “fuerzas de seguridad”, también eslóganes religiosos. La reconquista era vista como una Fetih, es decir, una extensión del dominio del islam, como si la población de los distritos y ciudades conquistadas no fuera musulmana. De hecho, por los lemas que comenzaban a utilizarse, las fuerzas estatales insinuaban que los kurdos del HDP y del PKK no son verdaderos musulmanes y que es legítimo combatirlos desde un punto de vista religioso. Esta idea fue desarrollada en la década de 1970 por los pensadores de la síntesis turco-islámica como Ahmet Arvasi: Turquía es el abanderado del islam, sus enemigos no pueden ser buenos musulmanes. Es fácil hacer circular la percepción de que los partidarios del PKK y del HDP, y los kurdos en general, son “ateos”. Además, según la ideología barata nacionalista, el PKK y el HDP, así como los enclaves kurdos de Afrin y Rojava, son apoyados por las fuerzas imperialistas occidentales, las fuerzas de los infieles (gavur), las mismas que ocuparon Estambul y Anatolia en 1919…

El distrito de Sur, la ciudad antigua de Diyarbakir. Fotos extraídas del álbum https://www.egehaber.com/diyarbakir-sur-dan-yikim-goruntuleri-p4-aid,3597.html#galeri

“Tekbir”, un nuevo ritual guerrero

Por lo tanto, no es de extrañar que estas “victorias del Islam”, de ahora en adelante, concluyan con la expresión del tekbir. La cosa es nueva, al menos en su carácter sistemático. Las agencias de prensa y los medios de comunicación, probablemente convocados por los estados mayores, informan sobre ello, en papel y en Internet, con fotos y vídeos.

Este tipo de escena se repite comúnmente. La prensa los informa con una mención especial a la declaración del tekbir por parte de las fuerzas de seguridad, lo que indica que este ritual todavía sorprende, y que es sólo un comienzo.

Así, durante la operación de “reconquista” de las ciudades con mayoría del HDP, el sitio mynet.com informaba el 17 de noviembre de 2015 de la celebración de una victoria, una victoria del islam. Los policías del PÖH acababan de completar la “limpieza” de Idil (Hezex, departamento de Sirnak). Esta pequeña ciudad tenía, en 2014, con el 79% de los votos, una municipalidad del BDP (Partido de la paz y la democracia, aliado del HDP); en las elecciones presidenciales de ese mismo año, Erdogan sólo había obtenido el 19% de los votos.

En el verano de 2015, como en otras ciudades kurdas, los barrios más politizados estaban protegidos por barricadas. Pero en las primeras horas del 16 de noviembre de 2015, los PÖH las destruyeron con sus vehículos blindados después de un combate de tres horas. Según mynet.com, la policía se reunió después en el patio de la subprefectura para realizar un ritual nacional-religioso: la difusión de una canción nacionalista muy popular, Turkiyem (“Mi Turquía”), que es por otra parte utilizada como himno por el MHP durante sus campañas electorales, y cuyo autor, Mustafa Yildizdoğan, está próximo a ülkücü. Entonces, los policías han pronunciado los tekbir y disparado al aire ráfagas de metralleta.

La represión administrativa ha venido seguidamente. Al igual que en otras 27 ciudades, el 11 de septiembre de 2016 se disolvió la municipalidad del BDP e Idil quedó sometida a la tutela estatal. Un año después, el número de tutelas alcanzaba a 99 municipios.

Uno podría pensar que el ritual observado en Idil era sólo una manifestación espontánea, una reacción de alegría y alivio tras el combate. Éste no es el caso, y el mismo ritual se repite en frío durante las ceremonias oficiales. El 30 de enero de 2016, el diario reaccionario Yeni Safak informaba que la ceremonia de clausura de la sesión de entrenamiento del PÖH en el centro de formación de Merzifon finalizaba con la emisión de tekbir, con una sola voz, por los 400 nuevos graduados.

Como en Idil, el 3 de abril de 2016, la operación de ‘limpieza’ de Yüksekova (Gever), cerca de la frontera iraní, terminó en el patio del puesto de mando, con los tekbir y ráfagas al aire, después de que el comandante cantara una marcha evocando el asedio de Viena por los turcos: “¡Tenemos la estima del Profeta! ¡Hemos aplastado al enemigo! ¡Llegamos a las puertas de Viena! Sobre un fondo rojo sangre, con la estrella blanca y la media luna, ésta es nuestra bandera, ¡nuestra bandera sagrada!”.

El “tekbir”, al igual que los disparos al aire, es parte del ritual de la victoria o la preparación para la batalla. Apenas hay tema para bromear, pero uno podría plantear la equivalencia tekbir = ráfaga de ametralladora; más crudamente, el tekbir promete el estallido de la ametralladora.

El evento también se informa en la página de Facebook del PÖH, en una publicación del 2 de mayo de 2016, con once fotos; esta fuente policial confirma que las unidades emitieron el tekbir, pronunciamiento de oraciones y finalmente el “juramento de los comandos”; después de lo cual su comandante les aconsejó: “Tengan en cuenta la palabra de nuestro Profeta a Hamza [el tío de Mahoma]: ‘Camina tranquilamente Hamza. Camina en majestad; y entonces asustarás incluso a la muerte. Que Dios te conceda ayuda y apoyo”.

Imágenes de la partida de los PÖH hacia Siria, en Antep y Erzurum. Fotos Takvim

“Tekbir”, el Corán, la bandera

Así pues, cuando llegamos a la operación “rama de olivo” de 2018 contra Afrin, el ritual está ensayado. El sitio yenidenhaber.com informa el 22 de febrero de una ceremonia similar en Konya, en el patio de la Dirección de Seguridad, en la partida de los PÖH hacia Siria: el tekbir se pronuncia en presencia de familias y niños de las escuelas. Los policías lo repiten incluso subiendo a los autobuses. En las ventanas de las escuelas situadas alrededor, los niños, “lágrimas en los ojos”, ondean las banderas.

El mismo día, al mismo tiempo, se celebraba la misma ceremonia en el patio de la Seguridad de Erzurum, en la partida de veinte policías del PÖH, en presencia de las autoridades de la ciudad, numerosos agentes de policía, familias, “muchos ciudadanos” y niños en edad escolar. Después del sacrificio de un carnero, un policía leyó un poema de su composición. Felicitando a los policías por “traer paz y tranquilidad a Afrin” , el prefecto felicitó a los “héroes de Erzurum” que marchaban a Afrin para detener la guerra y evitar que la sangre y las lágrimas se derramen. Una vez más, al subir al autobús, la policía y el público, con una sola voz, pronunciaron el tekbir. En Antep,70 comandos de gendarmes de las unidades especiales (JÖH) de Adıyaman fueron recibidos con entusiasmo por el público en el Parque Recep-Tayyip-Erdogan. Las gentes, venidas con sus hijos vestidos con trajes militares, a menudo con una rama de olivo o una bandera en la mano, les ofrecían copias del Corán y banderas. El subprefecto dijo a los miembros de los comandos: “Os ofrezco una copia del Corán que os protegerá mejor que una coraza. ¡Dios mio! ¡Que esta bandera ondée con orgullo muy pronto en Afrin! ¡Que Dios os ayude y consuele!”. Gracias al celo de los medios leales a Erdogan, como Takvim, tales rituales se pueden ver en todo el país: en Mus el 22 de febrero, en Rize (en el Mar Negro) el 12 de marzo.

Al mismo tiempo que se desarrolla esta guerra injusta contra los aliados de los países occidentales, pero que los deja sin reacción, asistimos al triunfo del nacionalismo turco-islámico, aclamado por las multitudes reunidas durante la movilización, pero que también se conforma con sus palabras, sus lemas, sus objetos rituales. Un rito que se hace, durante los meses de febrero y marzo de 2018, muy repetitivo, hasta el punto de que los títulos de los despachos varían sólo en la ubicación del evento. Una palabra, el tekbir; unas palabras de invocación a Dios que reclaman cada vez un “Amen” por respuesta; dos objetos, el Corán y la bandera.

Todos estos elementos, exactamente, se reúnen en las visitas de condolencias realizadas por el presidente Erdogan a las familias de policías o miltares muertos en Siria. Después de las palabras habituales, Erdogan pronuncia los versos del Corán, y luego, al unísono con los hombres de la familia, pronuncia un tekbir. Finalmente, le ofrece al padre del difunto un Corán y una bandera… (Takvim, 13 de marzo de 2018).

Este artículo continúa con otro titulado “¡Dios está con nosotros! El juramento de las unidades especiales [de Turquía]”

Sources

