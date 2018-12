ISIS no está vencido. Retirar las tropas de EEUU de Siria pondría todo en peligro

Fuente: Defense One

Autora:

Fecha: 19 de Diciembre del 2018

Traducido por Rojava Azadi

Acabo de volver de mi quinto viaje al noreste de Siria en 18 meses. Si EEUU abandona ahora, habrá cuatro ganadores: ISIS, Assad, Rusia e Irán.

Kobanê, Siria – La semana pasada en el noreste de Siria, un pensamiento me sorprendió cuando me vino a la mente la guerra contra el llamado estado islámico: Si la lucha de ISIS está finalizada, nadie se lo ha dicho a ISIS.

He estado siguiendo atentamente Raqqa desde abril, incluyendo desde el terreno. Un cambio en la política de Estados Unidos, que anuncia la retirada de las tropas americanas del noreste Siria, pondría en peligro las ganancias que las tropas de EEUU y sus socios, las Fuerzas Democráticas Sirias o SDF, han luchado y sacrificado para tener éxito.

La estabilidad de al-Raqqa existe debido a esta asociación, pero sigue siendo extremadamente frágil. Células durmientes de ISIS están tratando de encontrar puntos de apoyo, tomar ventaja de la escasez de servicios de al-Raqqa, y hace más difícil para la coalición apoyada por EEUU detener su resurgimiento. Hasta ahora, las fuerzas apoyadas por EEUU han sido capaces de mantener la presión suficiente para permitir, que las mamás y los papás que he conocido, puedan seguir adelante con sus vidas. Raqqa no debe convertirse en Bagdad en sus peores momentos, la presión debe continuar. Si estas fuerzas apoyadas por EEUU se ven obligadas a ir solas, habrá cuatro ganadores: ISIS, el régimen sirio, Rusia e Irán.

He tenido el privilegio de viajar al Noroeste de Siria cinco veces desde agosto de 2017. Y lo que se ve en el terreno es una historia de impulso hacia el futuro en medio de un gran desafío y frágiles ganancias. Es de las pocas historias de progreso significativo, unidireccional, creado por la política de los Estados Unidos y ejecutado por fuerzas apoyadas por EEUU en los conflictos post-9/11. Debido a esas fuerzas apoyadas por EEUU, donde ISIS gobernó una vez, el nivel de estabilidad ahora permite a los propietarios de tiendas, empresarios del perfume, líderes de la sociedad civil y maestros, volver al trabajo de la reconstrucción de su ciudad y escapar del extremismo.

Hay muy pocos estadounidenses que saben totalmente que los dividendos positivos de una política que se está haciendo en sus nombres es un testamento de la falta de atención en este momento de todas los asuntos internacionales. También es un reflejo del deseo comprensible de la administración de Trump para mitigar las preocupaciones de su aliado de la OTAN Turquía, que considera a los kurdos, que han arriesgado sus vidas para llevar la lucha contra el ISIS, como terroristas.

Nadie argumentaría que ignorar las preocupaciones de seguridad de Turquía es el camino correcto para la política de los Estados Unidos. Pero tampoco lo es abandonar las tropas de aquella joven generación que ha establecido con su vida — una y otra vez, en una ciudad después de otra ciudad, la lucha contra el ISIS.

Paseo por cementerios en Kobani y Qamishlo y veo las filas de mármol blanco recordando a hijos e hijas muertos en la lucha contra el ISIS. Fotos de mujeres jóvenes y hombres jóvenes cuyos padres nunca más podrán saludarlos o abrazarlos y que se pegan una y otra vez contra las lápidas. Estos son los jóvenes que han sacrificado todo para liberar el territorio del control de ISIS. Y estas son las personas que aún hoy luchan contra ISIS y buscan traer estabilidad real para las mujeres y los hombres que sobrevivieron al horror de ISIS. Pequeños que he conocido que fueron testigos de decapitaciones. Mamás que taparon los ojos de sus hijos con cortinas. Estas fuerzas arriesgan sus vidas cada día en la lucha contra el ISIS. Y su trabajo ha permitido a visitantes conducir en toda la región durante horas sin ser sacudido o estafado, o mucho peor, debido a la seguridad que han traído sobre el terreno. Esta es la victoria templada contra ISIS, que se pondrá en peligro si las tropas norteamericanas abandonarán la región.

La semana pasada en la ciudad de Tabqa, esperé para hablar con una comandante de las fuerzas de seguridad locales. Después de una hora recibí una llamada diciendo que ISIS había dirigido un ataque contra su vehículo y había colocado un IED debajo de él, y tuvo que dejar al-Raqqa. Ella sobrevivió. Pero el ataque era una señal de que el resurgimiento y transformación de ISIS es una batalla constante, sobre el terreno es un foco que consume a las SDF. Y aunque las autoridades y medios de comunicación en los Estados Unidos puedan haber cambiado, caído bajo la impresión de que la batalla está acabada, las fuerzas locales que les enfrentan cada día y cada noche no disfrutar de este lujo.

Ignorar las preocupaciones de Turquía no es una opción. Pero este es un momento donde debe haber una energía diplomática apoyada por EEUU para mitigar las preocupaciones de Turquía sin retirar las tropas estadounidenses. Demasiado en juego, incluyendo la credibilidad de Estados Unidos en la región, los logros alcanzados por las mamás y los papás, los maestros, los comerciantes y las peluquerías, con las que he tenido el privilegio de reunirme, y el resurgimiento de ISIS, que no ha parado en su búsqueda de amenazar Siria, la región y a los Estados Unidos.

